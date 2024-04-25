Источник: MEGOGO снова не будет транслировать бой Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Видеосервис MEGOGO не будет транслировать бой между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO). Эту информацию источнику предоставили в пресс-службе медиасервиса.

Отметим, что MEGOGO не транслировал предыдущий бой Ломаченко за абсолютное чемпионство в легком весе против Дэвина Хейни. Тогда в медиасервисе сообщили, что «отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции». Промоутерская компания Top Rank организовала бесплатный показ поединка для украинцев на ютубе.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в Австралии. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее сообщалось, что MEGOGO эксклюзивно будет транслировать чемпионские бои Александр Усик – Тайсон Фьюри и Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете

sport.ua