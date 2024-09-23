Ждать бой Усика и Фьюри. Промоутер Джошуа рассказал о планах супертяжа

Промоутер Эдди Хирн надеется, что в следующем году удастся организовать бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, несмотря на поражение от Даниэля Дюбуа.
«Мой совет Энтони – ничего не делать до боя Усика и Фьюри 21 декабря. Если Тайсон проиграет, то это дает все основания вести переговоры про бой Фьюри – Джошуа в 2025 году».
«Если же Фьюри побеждает, то, возможно, он захочет провести добровольную защиту титулов. Бой Джошуа против Фьюри все еще является с запасом величайшим в дивизионе», – сказал Хирн.
Дюбуа теперь владеет титулом IBF, а Усик и Фьюри проведут поединок за три пояса.
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sport.ua