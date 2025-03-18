ВИДЕО. Усику присудили научную степень. В сети возмущены таким решением

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Во вторник, 18 марта 2025 года, в Харьковском национальном университете внутренних дел состоялась защита докторской работы в сфере права украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика.

По итогам защиты специализированный ученый совет единогласно принял решение присудить спортсмену научную степень доктора философии в области права.

В сети уже успели раскритиковать как саму защиту работы, так и решение ученого совета. Интересно, что во время прямой трансляции защиты докторской в YouTube организаторы закрыли комментарии после гневных отзывов зрителей. Сейчас комментирование под записью также запрещено.

sport.ua