Арбитр матча ПСЖ — Боруссия Д расплакался после финального свистка. Известна причина

Это был последний матч судьи в Лиге чемпионов

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Вчера, 7 мая, дортмундская "Боруссия" победила "ПСЖ" (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, обеспечив себе место в финале.

После финального свистка итальянский арбитр Даниэле Орсато не смог сдержать слез. Позже стало известно, что это был последний матч судьи в Лиге чемпионов, поскольку 48-летний специалист планирует завершить свою карьеру после Евро-2024.

Орсато обслуживал 55 матчей Лиги чемпионов, включая финал сезона 2019/20 между "ПСЖ" и мюнхенской "Баварией". Он также судил на ЧМ-2022 и Евро-2020.

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