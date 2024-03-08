«Он сидит в его голове». Гвоздик сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Украинский боксер Александр Гвоздик дал прогноз на бой своего соотечественника Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Я так скажу. Как только Усик перешел в хэвивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Саше будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже немного больше склоняюсь в пользу Усика. Где-то 60/40. Потому что я знаю, как он работает. И потому что я вижу, что в это же самое время с Фьюри происходит что-то не то.

Мне кажется, что «игры разума» от Саши сработали. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри. И его это гложет. Это первый момент. Второй момент в том, что еще давно у Фьюри был невнятный бой с очень мелким Стивом Каннингхэмом. А вдруг Фьюри, который дважды победил страшного и огромного панчера Уайлдера, обладает навыком хорошо противодействовать вот таким вот соперникам – большим, сильным и бьющим? А вдруг при этом его «ахиллесова пята» – это такие быстрые, маневренные и небольшие боксеры, как Саша Усик? Поэтому у меня фаворит Усик. Но при этом я бы не списывал Фьюри со счетов. Это опасный бой. Произойти может все что угодно».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua