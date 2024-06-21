Бриаторе назначен исполнительным советником Alpine F1

В конце мая мы писали о переговорах между руководством Renault и Флавио Бриаторе, в своё время возглавлявшим заводскую команду французского концерна.

Сегодня в Alpine F1 Team официально подтвердили, что 74-летний итальянский менеджер действительно назначен на должность исполнительного советника.

Короткое сообщение об этом появилось на страницах команды в социальных сетях: «Команда Alpine F1 может подтвердить, что глава Renault Group Лука де Мео назначил Флавио Бриаторе исполнительным советником подразделения, которое занимается Формулой 1».

Бриаторе появился в паддоке Формулы 1 в 1989 году, став руководителем команды Benetton. В том числе благодаря его стараниям и деловым связям с Берни Экклстоуном, тогдашним главой менеджмента чемпионата мира, Benetton удалось заполучить Михаэля Шумахера, ещё только начинавшего карьеру в Формуле 1. А через несколько лет, в 1994-м и 1995-м, будущий семикратный чемпион мира выиграл подряд два своих первых титула.

Через десять лет история повторилась, но с Фернандо Алонсо – команда, которая уже называлась Renault F1, под началом всё того же Бриаторе выиграла два титула и два Кубка конструкторов – это было в 2005-м и 2006 гг.

Теперь Бриаторе возвращается в паддок в ином качестве. Сообщается, что он прежде всего будет отвечать за вопросы стратегического развития Alpine F1, в том числе заниматься поиском молодых талантов, анализом рынка пилотов, а также ему предстоит разобраться в причинах нынешних сложностей команды и дать критическую оценку «существующему проекту через определение степени эффективности его структуры».

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