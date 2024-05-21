Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

После завершения поединка Усик и Фьюри провели пресс-конференцию. На них были надеты эксклюзивные часы от компании Jacob & Co. В мире всего 4 таких экземпляра.

По одной паре часов у Александра и Тайсона, одни – у одного из организаторов боя, а еще одни были проданы на аукционе за 800 тысяч долларов.

ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в эксклюзивных часах. Какая цена?

sport.ua