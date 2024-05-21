Прев’ю Фіналу Східної Конференції ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Бостон Селтікс — Індіана Пейсерс

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Розпочинаємо зі східного прев'ю!

Селтікс стали єдиним з чотирьох колективів, що залишились, що вийшли в наступний раунд у якості вищого посіву!

Пейсерс вдруге поспіль, в цьому плей-оф, скористались травмами опонентів, дійшовши до неочікуваної для себе стадії змагання!

Хто вийде у Фінал? Давайте це дізнаємось! Приємного читання!

Ретроспектива

Бостон Селтікс доволі легко та невимушено пройшли своїх опонентів Клівленд Кавальєрс у другому раунді.

Вже звично для себе, розпочали серію з рахунку 1:1. Після чого, здобули три поспіль перемоги.

У "кельтів" всю серію пропускав Крістапс Порзінгіс. Відсутність якого найбільше вплинула мабуть, що на Ела Хорфорда та на його загальний стан. На плечі ветерана, якому буквально через 2 тижні виповниться 38 років, лягла додаткова турбота. А також на саме сприйняття Селтікс, як команди, якій за відсутності Порзінгіса, зі стареньким Хорфордом, доводиться покладатись на продуктивні хвилини Люка Корнета.

Якщо в серіях проти знекровлених Хіт, Кавс — це пробачалось. Не факт, що подібний фінт вдасться проти Індіани.

У Кавальєрс всю серію пропустив Джаррет Аллен. По ходу серії повернувся Дін Вейд. А останні матчі пропускали Донован Мітчел та Каріс Лаверт.

Мітчел, між іншим, завдав дуже серйозних клопотів тому ж таки Хорфорду. Розмінюючись на центрового, він знову і знову карав такий матчап в обороні степ-бек трьохами, при обороні яких Ел був безсилий.

Тим не менше, чисто за рахунок переваги в таланті, Селтікс здолали опонентів.

Індіана, у виснажливому 7ми матчевому протистоянні перемогла Нью-Йорк Нікс. У яких, по ходу серії, наче мухи почали випадати гравці. І на останній відрізок другої половини 7го матчу, здається, кількість травмованих гравців — переважала кількість здорових. Як мінімум тих, котрих можна було б вважати як основну обойму команди.

Селтікс (1 місце) — Пейсерс (6 місце)

Сезонна серія 3:2 на користь Селтікс

Чим довше я дивлюсь цьогорічні протистояння на Сході, тим частіше я запитую себе : "що я таке дивлюсь?".

З однієї сторони ми маємо колектив, що виграв 64 матчі в регулярній частині чемпіонату. З чи не найсильнішим складом Ліги, як мінімум на папері. Але, гра якого в плей-оф, особисто у мене не викликає впевненості. Якщо б я був вболівальником "кельтів", я б нервувався.

Одна справа, що ігри Селтікс називають нудними. Які неможливо дивитись. Інша справа, що вони нудні, тому, що :

А) банальні;

Б) грають проти неповноцінних опонентів.

І тут я не висловлюю свої претензії Бостону, ні! Як мінімум не через причину "Б", адже це не їх вина, що їм доводиться грати проти подібних опонентів.

Але це однозначно впливає на сприйняття цього колективу. І боюсь, що це може вплинути на сприйняття Селтікс самих себе, коли вони зустрінуться в Фіналі зі значно сильнішим суперником, ніж з яким вони зустрічались в плей-оф до цього і можуть виявитись не зовсім готовими до гри на високому рівні.

Щодо причини "А" — ось тут я маю претензії. Які, частково, переплітаються з вищесказаним. Селтікс наче навмисне намагаються спростити там, де цього не варто робити. Граючи в "МазуллаБол" — банально покладаючись на те, що вони перестріляють опонентів.

З іншої сторони, у нас колектив, який, хоч і не без потуг, але пройшов грізних Бакс та Нікс. Але тільки в теорії "грізних". Насправді, всі ми прекрасно розуміємо, що здорових гравців обох колективів можна було б скласти в одну команду і навіть не факт, що вона б здолала Пейсерс. Я вже мовчу про окремо, чого й не сталось.

Знову ж таки, це не претензії Індіані. Вони ж не мали зніматись з турніру через подібні прояви долі, прояви випадку? Вони грали та перемагали. Що однозначно для них плюс.

Взагалі, Індіана в цьому плані сильно нагадує мені Атланту 2021 року. Команду, яка занадто швидко потрапила на подібну стадію турніру. Сподіваюсь, що керівництво Пейсерс не повторить помилок попередників вважаючи цьогорічне досягнення — своїм реальним рівнем. Не маючи остраху відкотитись назад. Навіть сильно відкотитись, при потребі.

Прогноз : прохід Селтікс 4:1

На що хотілося б звернути увагу — це на сезонну серію. На неї не потрібно звертати увагу. Як мінімум на її результат. Адже лише у одному з п'яти поєдинків, Індіана грала з теперішнім ростером. Себто з Сіакамом після обміну.

На що варто звернути увагу — це на тотали набраних очок в цій серії. Знайте яким був середній показник набраних очок за матч? 245.8. Це було весело!

Я вирішив звернути увагу на цей момент з двох причин.

Одна з них — корислива. Після "терапії" фізично важкими серіями типу Кавальєрс-Меджик, емоційно виснажливими серіями за участі Нікс або ж яскравими на смак як сіно серіями Селтікс, хочеться побачити щось легке, свіже, приємне. Такий собі аперитив перед стравою у вигляді Фіналу НБА!

Інша причина — у стилі гри Індіани. Вони грають у швидкий, яскравий, атакуючий баскетбол. Хоча вони водночас і дають змогу грати таким ж чином своїм суперникам, тим не менше, вони здатні нав'язати суперникам саме свій стиль гри, змусити підлаштовуватись під себе.

Багато що залежатиме від дій Тайріза Халібертона, який і є рушійною силою та свого роду мозком команди, цього стилю гри. Поки що, його рівень гри в плей-оф варто оцінювати обережно. Моментами ми бачимо того самого Тайріза, що був одним з претендентів на потрапляння в Збірну НБА, що виводив Індіану в Фінал ВнутрішньоСезонного Турніру. Але дуже часто ми бачимо кволого, інертного гарда, який не здатний вести свій колектив вперед.

Саме тому, на мою думку, придбання того ж таки Сіакама було дуже важливим. Зважаючи на його розміри, досвід, зрілість, форму та позицію на якій він грає.

Також не міг не згадати за Ендрю Нембхарда, який, здається, помалу починає набирати форму ідеального доповнення в беккорт поруч з Халібертоном.

Бостон Селтікс, на відміну від покалічених Бакс та Нікс, володіють достатньою кількістю таланту та інструментів для того, щоб підтримати високий темп Індіани, мати змогу зрівнятись з ними за кількістю набраних очок, за наявним талантом, який зможе набирати щоматчу по 120 чи більше очок!

І ні, я не впевнений, що всі матчі проходитимуть обов'язково подібним чином, що обидва колективи набиратимуть якусь захмарну кількість очок. Проте Бостон однозначно достатньо укомплектований для того, щоб це зробити.

Навіть у того ж таки Святослава Михайлюка може появитись шанс проявити себе! Але для цього, "кельтам" слід грати у серйозний баскетбол.

Фактори серії :

📍 ТіДжей МакКоннел. Такий гравець як МакКоннел перестане бути фактором як таким. В серії проти Нікс він був дуже ефективним, що в обороні проти Брансона, що в атаці, очолюючи другий юніт, генеруючи багато очок своєю моторикою, як для партнерів по команді, так і для себе, знищуючи Нью-Йорк під кільцем.

Цього разу, перед ним не стоятиме задача починати пресингувати розігруючого суперників з-під чужого кільця. Оскільки ні Холідея, ні Вайта, не можна назвати першочерговими розігруючими, плеймейкерами, чи то пак гравцями, які постійно володіють м'ячем, які відповідальні за атаку.

Якщо у Нікс таким був Брансон — в якійсь мірі єдина опція, що самостійно здатна генерувати атаку. Якій, якщо "перекриєш кисень" — атака команди "задихнеться".

У Селтікс такими будуть Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, яким ТіДжей не здатний буде протистояти чисто фізично.

На відміну від оборонців Нікс, які багато сил витрачали на підтримку атаки, темпу, тим самим даючи змогу працювати ТіДжею під своїм кільцем, на своїй половині майданчику, Селтікс матимуть і Холідея, і Вайта — одних з кращих оборонних гардів Ліги. Чи форвардів Тейтума, Брауна, які з радістю мінятимуться на МакКоннела.

Відключаючи МакКоннела — ви відключаєте лавку Індіани. Яка, в цьому плей-оф, безапеляційно найкраща в Лізі. Індіана набирає 33.2 очки в середньому за гру, переважаючи найближчих переслідувачів на 5.2 очок.

У них 2й найкращий % влучань з поля — 49.6%. Селтікс, до речі, в цьому компоненті №1 — 51.3%. Але різниця у кількості кидків колосальна : 26.7 у Пейсерс проти 15.8 у Селтікс.

📍 Паскаль Сіакам. Зникне перевага в обличчі такого гравця як Паскаль Сіакам. Що в серії проти Бакс, що в серії проти Нікс, Паскаль почував себе переважно комфортно.

На початку серії з Бакс, він тотально домінував та знищував Боббі Портіса. Коли потрібно було, він працював в обороні проти Кріса Міддлтона, який практично не мав сил в ногах через травми.

В серії проти Нікс, як тільки травмувався ОДжи Анунобі, Сіакам знову вийшов на перший план, особливо в атаці.

В серії проти Селтікс, його основним матчапом має бути Джейсон Тейтум. Що в атаці, що в обороні. Це гравець зовсім іншого рівня, на обох ділянках майданчику. Що по відношенню до самого Сіакама, що по відношенню до його попередніх суперників.

📍 Оборона Індіани. В цілому, жодна з позицій Індіани не здатна буде протистоятим "кельтам" в обороні. Ні беккорт, ні фронткорт. Селтікс повинні спокійно набирати своє незалежно від того, що для них підготують Пейсерс.

Хоча я розумію, що у Аарон Нісміта є свої рахунки з Бостоном. І він завжди, граючи проти колишньої команди, демонстрував 110% рівень самовіддачі. Втім, окрім самовіддачі, на такій стадії плей-оф потрібно все це підкріплювати навичками та талантом. Хоча це працює й в іншу сторону. Тим не менше, будучи чи не найкращим оборонним вінгом команди, цього буде недостатньо для того, щоб протистояти вінгам Селтікс.

📍 Гра на щитах. Так, цьогоріч, в плей-оф, викристалізувалась наступна тенденція : команди, що виграли боротьбу на підбираннях, мають показник 54 перемог з 67 матчів.

Признаюсь чесно, особисто я недооцінив Пейсерс у цьому компоненті. Що вони здатні будуть не просто не програти боротьбу Нікс на щитах, але й виграти її. Відповідно, щоб розраховувати на успіх в серії проти "кельтів", тим паче, за відсутності Крістапса Порзінігса в мінімум перших двох матчах серії, Індіані варто так само самовіддавно, жорстко, енергійно працювати на підбираннях і проти Бостона.

Тим паче, що Селтікс були та залишаються однією з кращих команд на підбираннях, що в регулярці, що в плей-оф цього сезону.

Хоча я не дуже високо оцінюю таких гравців як Айзея Джексон, чи той самий Майлз Тернер, як мінімум в плані підбираючого центрового. Тим не менше, маючи двох подібних бігменів, що сильно відрізняються за своїм стилем гри, також маючи у власному ростері Обі Топпіна, Паскаля Сіакама, які в теорії можуть спокійно грати поруч з якимось з центрових, як мінімум на папері Індіана володітиме достатніми розмірами для того, щоб кинути виклик Селтікс.

pics from : nba.com

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