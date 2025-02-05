Клуж-Напока. Калинина сыграет в четвертьфинале против “нейтральной” теннисистки

На турнире WTA 250 в Румынии определилась следующая соперница украинки
Клуж-Напока, Румыния • 3-9 февраля • хард (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Ангелина Калинина (№49) за выход в полуфинал соревнований будет бороться с Александрой Саснович (№128), которая попала в основную сетку в статусе “лаки лузера”. Во втором круге “нейтральная” теннисистка с белорусским паспортом обыграла “квалифаера” Марину Стакушич из Канады.
В 2022 году Калинина победила Саснович в первом круге грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua