Клуж-Напока. Калинина сыграет в четвертьфинале против “нейтральной” теннисистки

На турнире WTA 250 в Румынии определилась следующая соперница украинки



Клуж-Напока, Румыния • 3-9 февраля • хард (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ангелина Калинина (№49) за выход в полуфинал соревнований будет бороться с Александрой Саснович (№128), которая попала в основную сетку в статусе “лаки лузера”. Во втором круге “нейтральная” теннисистка с белорусским паспортом обыграла “квалифаера” Марину Стакушич из Канады.

В 2022 году Калинина победила Саснович в первом круге грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.



Фото: Getty Images.

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