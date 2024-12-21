Борис Беккер: “С нетерпением жду повторного боя между Усиком и Фьюри”

Легенда мирового тенниса, шестикратный победитель турниров Grand Slam Борис Беккер, высказался о предстоящем бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.



На своей странице в Twitter он написал:

«С нетерпением жду повторного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри! Трудно выбрать победителя… Но Тайсон находится под давлением, а Усик никогда не проигрывал!»

Напомним, что сегодня 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри. На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

Отметим, что в отличие от их первого первого боя, который в феврале выиграл украинец, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF.

btu.org.ua