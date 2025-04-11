Капитан сборной Польши – о предстоящем матче против Украины: “У них есть задача выйти в финал – сделаем всё, чтобы испортить им эти планы”

Капитан сборной Польши Давид Цельт прокомментировал победу своей команды над Швейцарией в поединке квалификации Кубка Билли Джин Кинг и предстоящий матч против Украины



О матче против Швейцарии

“Мы были очень хорошо подготовлены тактически на этот матч, и нам удалось реализовать всё на 100%. Я давно знаю и Голубич, и Тайхманн. Возможно, их пик уже позади, но это по-прежнему очень опытные и опасные соперницы. Да, Швейцария приехала без своей первой ракетки, но я ни в коем случае не думал, что из-за этого нам будет проще. Эти теннисистки выигрывали Кубок Билли Джин Кинг в новом формате, у них за плечами огромный опыт. В таких матчах не бывает лёгких побед – нужно оставить на корте много сил, справиться с эмоциями и тогда появится шанс”.

О предстоящем поединке против сборной Украины

“Мы хорошо знаем этих теннисисток. Тренер Майи Хвалиньской сотрудничает с Костюк, так что, возможно, получим немного инсайдов (смеется). А если серьёзно, я давно слежу за выступлениями и Элины, и Марты. Элину помню ещё по матчам против Агнешки (Радваньской), когда работал с ней. А в период моей работы с Магдой (Линетт) они встречались на Уимблдоне, и тогда Магда выиграла. Надеюсь, эти воспоминания придадут ей уверенности.

Украинки – теннисистки очень высокого уровня, с разными стилями, но обе невероятно стабильны и хорошо готовы физически. С другой стороны, на них будет оказано сильное давление, ведь у них есть задача выйти в финал, и они приехали в Радом в сильнейшем составе. Со своей стороны, мы сделаем всё, чтобы испортить им эти планы”.

Об атмосфере на трибунах

“Я очень доволен тем, как всё прошло сегодня. Возможно, это даже в каком-то смысле удивительно – но, конечно, приятно, что несмотря на отсутствие Иги Швёнтек, трибуны были заполнены практически до отказа. У нас были определённые сомнения: да, ходили слухи, что билеты раскупили мгновенно, но мы задавались вопросом – не связано ли это с ожиданиями появления Иги? Что будет, если она снимется? К счастью, оказалось, что и остальные девушки вызывают интерес у польской публики. В целом я очень рад, как всё прошло, и надеюсь, что завтра будет ещё лучше”.

Поединок квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши и Украины начнется 11 апреля в 16:00 по киевскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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