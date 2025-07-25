«Он этого не сделал». Легенда бокса объяснил, почему Дюбуа проиграл Усику

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Легендарный боксер Рой Джонс прокомментировал поражение британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) от украинца Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Я не люблю говорить плохо о ком-либо. Но я говорил еще до боя, если тебя останавливают джебом, то ты никогда не победишь его. Понимаете? Первый раз Усик побил его джебом. Неважно, через что ты прошел. Очень сложно заставить меня поверить, что ты вернешься и побьешь Усика, если Усик побил тебя джебом.

Вы понимаете? Он вышел, он пытался, нанес свой лучший удар, но у него не было новых инструментов. Он не принес ничего нового на гонку. Если ты проиграл гонку, то нужно принести что-то новое. Он этого не сделал, так как ты ожидаешь победы?»

sport.ua