Украинский боксер: «Мне плевать на мнение людей, я побью Тайсона Фьюри»

Instagram. Цотне Рогава

Украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава уверен, что смог бы победить бывшего чемпиона мира британца Тайсона Фьюри.

«Я думаю, что побью всех, и мне плевать, что об этом думают люди. Если у нас будет бой с Тайсоном Фьюри, то мне нужно будет шесть месяцев, и я покажу людям, на что я способен», – сказал Рогава.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua