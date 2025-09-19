Елена Рыбакина – после поражения Казахстана от США в ВJK Cup Finals: “Мы сыграли очень хорошо, но они очень сильная команда”

Десятая ракетка мира Елена Рыбакина пообщалась с медиа после поражения от США в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг



Сборная Казахстана не смогла выйти в полуфинал турнира Billie Jean King Cup Finals, уступив сборной США 1-2. Лидер сборной Елена Рыбакина, в свою очередь, смогла выиграть одиночный поединок против Джессики Пегулы, но проиграла решающий парный матч с Юлией Путинцевой против тандема Таунсенд/Пегула.

– Елена, не могли бы вы рассказать о парном матче в частности? Что, по вашему мнению, стало решающим моментом в конце матча?

– Думаю, американки были немного более опытными, это точно. Мы сыграли очень хорошо. Матч был довольно близким. У меня были маленькие шансы. Но опять же, они очень сильная команда. Думаю, мы выступили хорошо сегодня. Надеюсь, в следующий раз все будет в нашу пользу.

– Я видел, что после матча вы много времени уделили автографам. Расскажите о болельщиках, которые пришли поддержать вашу команду.

– Было очень приятно видеть так много фанатов. Я действительно благодарна за поддержку. Атмосфера была замечательная. После одиночного матча у меня не было времени, чтобы немного пообщаться, поэтому я сделала это после парного матча. Болельщики нас очень поддерживали. Это классно.

– Вы сегодня сыграли и в одиночном, и в парном матче. Какие ощущения после такого дня?

– Конечно, одиночный и парный матчи – это разные вещи. Думаю, как я уже сказала, мы хорошо сыграли во всех матчах в одиночном разряде. В паре нам просто немного не повезло. Но в целом мы показали хороший теннис. Надеюсь, болельщики также получили удовольствие. Думаю, в следующий раз мы более основательно проанализируем и попробуем сыграть лучше, чем сегодня.

– После этого матча вы едете на China Open? Каковы ваши планы на остаток сезона?

– У нас еще есть несколько дней на подготовку. Именно этим мы и займемся с командой. Я действительно счастлива вернуться в Китай. Надеюсь, смогу хорошо завершить этот год.



