Моуринью: Моя неудача в том, что за последние 5 лет я принял участие в двух финалах еврокубков

Жозе Моуринью высказался о своих планах в “Бенфике”.

“По мнению некоторых людей, у меня есть два резюме: одно из них касается определенного периода моей работы, а другое отражает менее удачный этап моей карьеры. Моя неудача в том, что за последние 5 лет я принял участие в двух финалах еврокубков. Но я не так важен. Я перешел в “Бенфику” другим человеком… Мы меняемся к лучшему. Я более альтруистичен, менее эгоцентричен, я меньше думаю о себе и больше о том, что я могу сделать для других, о радости, которую я могу принести другим. Важна “Бенфика”, болельщики, они – сердце любого клуба”.

“Я здесь для того, чтобы помогать побеждать. Победы – это ДНК “Бенфики”. Я отождествляю себя с культурой, образом клуба, людьми, которые любят футбол, хотят побеждать и чувствуют себя частью усилий, менталитета и самопожертвования команды. Мы, тренеры и игроки, находимся в привилегированном положении, но все 90 минут представляем интересы всех этих людей. Именно с этим чувством я всегда выходил на поле. 25 лет футбола на самом высоком уровне не сделали меня невосприимчивым ко всему этому”.

“Мы не можем проиграть так, как проиграли [“Карабаху”] два дня назад. “Бенфика” – это команда, которая 30 минут играла в меньшинстве с “Фенербахче” в Стамбуле и добилась положительного результата. Это та “Бенфика”, с которой я отождествляю себя, та, с которой я вырос. Я не могу делать кардинальные изменения. Я не могу пытаться изменить все сразу. Это нужно делать спокойно. Мы должны выходить на поле, зная, что нас не всего 11 человек, а миллионы, и думать о них. И, честно говоря, мой предшественник сделал много хорошего”.

“25 лет назад я отчаянно хотел выиграть, 20 или 10 лет назад я отчаянно хотел победить, когда я играл против “Бенфики”, а сейчас я отчаянно хочу обыграть АВС. Таков я. Такова моя сущность. Я стал более зрелым; практически все в футболе вызывает ощущение дежавю; очень редко происходит что-то, с чем я раньше не сталкивался”, – рассказал Моуринью.

20 сентября “орлы” будут играть на выезде против АВС, 23-го числа принимают “Риу Аве” в матче 1-го тура, который переносили из-за квалификации ЛЧ, а в следующую пятницу “красные” дома встретятся с “Жил Висенте”.

www.ua-football.com