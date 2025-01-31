Фонд Марты Костюк совместно с UGS запустил программу, по которой молодые теннисисты получат возможность учиться в ведущих учебных заведениях мира

Фонд Марты Костюк и благотворительная организация Ukraine Global Scholars подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на популяризацию сочетания образования и спортивной карьеры среди молодых теннисистов.



Ukraine Global Scholars за 10 лет деятельности помогли более 300 студентам получить стипендии на общую сумму более 78 миллионов долларов США. Теперь этот подход станет доступным и для молодых украинских спортсменов.

Участники программы смогут получить стипендии для обучения в ведущих университетах, таких как Гарвард, Йель, Стэнфорд, Принстон и Васар, а также в престижных школах-пансионах, в частности Андовер, Чоут, Тафт и Эксетер.

«В Украине, к сожалению, очень малое количество молодых атлетов выбирает сочетание спорта и образования. Большинство сосредотачиваются исключительно на спортивной карьере, часто не осознавая перспектив, которые открывает качественное образование. Мы стремимся изменить это мышление. Образование позволяет развиваться вне спорта и обеспечивает стабильность и уверенность в будущем, даже после завершения спортивной карьеры. Это партнерство – наш вклад в формирование нового поколения атлетов, которые смогут достигать успехов не только в спорте, но и внести свой вклад в экономическое развитие и восстановление Украины», – отмечает Марта Костюк.

Участие в программе является бесплатным, а отбор ориентирован на старшеклассников. Среди ключевых критериев отбора:

• знание английского языка (от уровня B1);

• высокие академические достижения;

• активность во внешкольных занятиях;

• личные качества (зрелость, стойкость, энергичность);

• семейный доход не превышает $35,000/год.

Студенты, которых Фонд Марты Костюк поощрит как профессиональных спортсменов, обязаны представлять Украину на соревнованиях во время обучения и после его завершения.

Для подачи заявки нужно указать, что вы подаете от Фонда Марты Костюк. Форма для заполнения доступна до 17 марта на сайте Ukraine Global Scholars.



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