«Флорида» в третий раз обыграла «Тампу». Бобровский отразил 26 бросков

Сергей Бобровский и Майкл Эйссимонт. Фото USA Today Sports

«Флорида» выиграла у «Тампы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Пантерз» увеличили преимущество в серии до 3-0.

У победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по воротам.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 26 из 30 бросков. Нападающий Никита Кучеров сделал одну голевую передачу.

Четвертая игра в серии пройдет 28 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Ткачак — 2 (Лунделл, Верхэге), 10:39 — 0:1. Стэмкос — 3 (Хедман, Кучеров), 20:44 — 1:1. Мотт — 1 (Жанно), 22:56 — 2:1. Райнхарт — 2 (Тарасенко, Монтур), 29:58 — 2:2. Монтур — 1 (Лоренц, Окпосо), 36:30 — 2:3. Лоренц — 1 (Казинс, Форслинг), 49:41 — 2:4. Пол — 1 (Дюклер, Чернак), 54:50 — 3:4. Ткачак — 3 (п.в., Верхэге, Форслинг), 59:28 — 3:5.

Вратари: Василевский (58:16 — 59:28) — Бобровский.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 29 (10+12+7) — 31 (11+9+11).

Наши: Кучеров (22.31/4/0) — Куликов (14.23/1/-2), Тарасенко (14.17/0/0).

26 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 0-3.

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