Нико Хюлкенберг перейдёт в Sauber в 2025 году

Начиная со следующего сезона Нико Хюлкенберг будет выступать за Sauber: в Хинвиле подтвердили, что с немецким гонщиком подписан многолетний контракт, и в 2026-м, после реорганизации, когда команда получит статус заводской, он станет первым гонщиком Audi.

Как явствует из пресс-релиза Sauber, Нико с его опытом 200 с лишним Гран При станет важным звеном в процессе дальнейшего развития команды. В течение следующего сезона Хюлкенберг будет сочетать выступления в Формуле 1 с работой по созданию первой машины Audi для 2026 года.

Андреас Зайдль, исполнительный директор Sauber Motorsport и руководитель будущей заводской команды Audi: «Мы очень рады приветствовать возвращение Нико в Хинвил и рады, что будем вместе выступать в Формуле 1. Благодаря своей скорости, опыту и умению работать в коллективе он станет важной частью процесса преобразования команды и проекта Audi в Формуле 1.

С самого начала у нас был взаимный интерес к долгосрочному сотрудничеству. У Нико сильный характер, и его вклад как на профессиональном уровне, так и на общечеловеческом, поможет нам прогрессировать в деле создания машины и строительства команды».

Нико Хюлкенберг: «Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году, и у меня много воспоминаний об её сильном командном духе. Перспектива выступать за Audi – это нечто совершенно особенное. Когда немецкий автопроизводитель приходит в Формулу 1 с такой решимостью, то открывается уникальная возможность.

Для меня большая честь представлять заводскую команду крупного автомобильного бренда, на машинах которой будет стоять силовая установка, сделанная в Германии».

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