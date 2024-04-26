Гвардиола – о поражении Ливерпуля: Это может произойти с нами и Арсеналом

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Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола считает, что его команда и Арсенал могут также допустить ошибку в чемпионской гонке Английской Премьер -лиги, как это сделал Ливерпуль, уступив Кристал Пелесу и Эвертону в течение трех матчей.
Слово испанского тренера «горожан» приводит Goal.com. , что то, что произошло с Ливерпулем, может произойти с нами и Арсеналом. имеем подобную игру с Ноттингем Форестом, и они играют за свое выживание.
Мое уважение к Ливерпулю выше, чем когда-либо, потому, что они были нашим реальным соперником на протяжении многих лет. Однако мерсисайдцы будут бороться за титул, потому что я знаю характер их команды. Они будут играть до конца, и мы тоже должны это делать», – сказал Гвардиола. Напомним, Манчестер Сити продолжает борьбу за победу в АПЛ. 77 баллов. Вторым идут подопечные Жузепа Гвардиолы (76), у которых есть одна игра в запасе. Ливерпуль идет третьим (74) после того, как уступил Эвертону в дерби. вырвал победу над Челси Мудрика и вышел в финал Кубка Англии.