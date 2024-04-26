Гвардиола – о поражении Ливерпуля: Это может произойти с нами и Арсеналом

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Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола считает, что его команда и Арсенал могут также допустить ошибку в чемпионской гонке Английской Премьер -лиги, как это сделал Ливерпуль, уступив Кристал Пелесу и Эвертону в течение трех матчей.

Слово испанского тренера «горожан» приводит Goal.com. , что то, что произошло с Ливерпулем, может произойти с нами и Арсеналом. имеем подобную игру с Ноттингем Форестом, и они играют за свое выживание.

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