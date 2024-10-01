Connect with us
Футбол

Байер – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Байер – Милан. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Байер" во 2-м туре будет принимать "Милан". Игра состоится в немецком Леверкузене на стадионе "Бай-Арена".

    "Фармацевты" стартовали в Лиге чемпионов с победой над "Фейенордом" (4:0), а "россонери" – с поражения от "Ливерпуля" (1:3).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Начало поединка – в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

    Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
    01.10.2024
    Леверкузен, "БайАрена"
    "Байер" 22:00 "Милан"
    Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляция матча Байер – Милан Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis