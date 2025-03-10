Сафнауэр уверен, что в Honda создадут лучший двигатель

Отмар Сафнауэр, в 2021 году руководивший командой Aston Martin, в начале нулевых был вице-президентом Honda Racing Developments, гоночного подразделения Honda, и хорошо знает методы работы и подходы японской корпорации.

Сафнауэр уверен, что его бывшие коллеги смогут создать к 2026 году одну из лучших, если не лучшую силовую установку чемпионата мира. Такие двигатели в следующем сезоне будут стоять только на машинах Aston Martin, разработкой которых уже занимается Эдриан Ньюи.

«В Honda хотят продолжать добиваться успехов в Формуле 1, и вместе с Red Bull они добились многого, – поделился Сафнауэр в интервью PlanetF1. – В 2000 году, когда я начал сотрудничать с этой компанией, работая в команде BAR, японские двигатели не были ни самыми лёгкими, ни самыми мощными. Но к 2004-у их силовые установки стали лидерами по мощности в Формуле 1 и отличались минимальным весом.

В общем, для этого мотористам Honda понадобилось четыре года. А если вспомнить, какие моторы они строили в гибридную эру, то в 2015-м, когда они начали работать с McLaren, их силовые установки тоже были далеко не самыми эффективными. Но в итоге в Honda научились строить лучшие двигатели.

Совершенно точно, что так будет и на этот раз. Трудятся японские мотористы самоотверженно, в их распоряжении есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. В Honda работают очень толковые инженеры, эта корпорация всегда гордилась тем, что производство силовых установок – её основной профиль.

Все руководители Honda Motor Company – по профессии инженеры-мотористы, а других директоров и президентов там никогда не было».

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