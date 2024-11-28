“Мы от украинцев такого не ожидали”. ПСВ – Шахтер. Обзор послематчевой нидерландской прессы

О сенсационно мощных горняках, решающей красной Педриньо и крутом Пепи

Михайло Лозовий, UA-Футбол

От невероятной радости до разочарования всего 8 минут. Матч, который должен был стать главной причиной для хорошего настроения в четверг для всех болельщиков украинского футбола, превратился в кошмар за несколько минут. "Шахтер" проиграл выездной матч против „ПСВ“ и сильно усложнил себе задачу по выходу по крайней мере в плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

Проиграть можно по-разному и тот вариант, который выбрали горняки, является едва ли не самым болезненным из всех возможных. Эмоции, переполнявшие украинских зрителей понятны. Однако по ту сторону экрана сидели и нидерландские болельщики. Их спектр эмоций был полярным, именно об этом в основном и писала местная пресса. Давайте рассмотрим, что именно написали об этой игре в Нидерландах и что они сказали о выступлении Шахтера.

Наверное, самое известное нидерландское издание De Telegraaf вышло с заголовком: "ПСВ творит невозможное: игроки Эйндховена в экстремальном матче преодолевают Шахтер". Прекрасно получилось у них подобрать эпитет, описывая этот матч, он действительно получился экстремальным. "Это победа, которая была вырвана прямо из рук ада и кто, как не Рикардо Пепи, должен был забить победный гол", — говорится в материале.

Там вспомнили и о том, что буквально во вторник другой нидерландский клуб, "Фейенорд", оформил камбэк со счета 0:3 в матче против "Манчестер Сити", а на следующий день уже другая местная команда возвращается после того, как проигрывает по ходу матча больше, чем в один гол. Однако силу дончан они также отмечают: "Петер Бош накануне этого матча предупреждал всех о силе Шахтера, хотя, возможно, не все воспринимали эти слова настолько серьезно, как этого хотел главный тренер. Как оказалось, его слова были полностью оправданы. Острые и быстрые контратаки украинской команды очень сильно били по хозяевам поля".

"Да, украинцы отдали мяч ПСВ, но команда Боша не совсем понимала, что с ним делать. И да, были моменты, но остроты перед воротами Ризныка не хватало. Зато из-за владения мячом ПСВ оставлял слишком много свободных зон позади. На 8-й минуте за это последовало наказание, когда пошла атака через левый фланг и мяч доставили в штрафную площадь. Точный удар от нападающего Сикана и 0:1".

Далее в статье рассказывают о том, что хозяева имели свои несколько моментов, однако не смогли их реализовать, зато Шахтер забил второй: "Шахтер выступал в форме с цветами украинского флага, что выглядело символично. От контратак они не отказывались и продолжали создавать опасность именно благодаря скорости. На 37-й минуте снова ошибка Дамса, который провел плохой матч и Конопля отдал нас на Зубкова, который мастерски воспользовался своим шансом".

Кроме того, журналисты отметили, что после первого тайма последний раз "ПСВ" проигрывал со счетом 0:2 еще в 2008 году против мадридского "Атлетико", который в итоге победил. Главный переломный момент, по их мнению, состоялся в перерыве, когда на поле вышел Рикардо Пепи. Да, именно замена, а не удаление в составе донецкого клуба. "Шахтер долго держался, но капитулировал на последних минутах", — подытожили в издании.

"Сенсационная развязка в Эйндховене: ПСВ все же вырвал победу над Шахтером благодаря голам в концовке", — это заголовок издания AD.nl. Интересно, что там сразу же отметили, что команда Петера Боша провела один из худших матчей с того момента, как специалист их возглавил. Однако там признают и силу "горняков": "Шахтер был замечательным и острым, это надо признавать".

На свою команду они набросились очень сильно: "Неопрятный, беспорядочный, слабый, трудно узнаваемый, ужасный в еврокубках — все это можно говорить о ПСВ в течение этого сезона. И все эти ярлыки просто ужасны. Как ни странно, однако сегодня все они ложатся и на эту игру, если убрать последние минуты", – критикуют "ПСВ" в статье.

Относительно украинского клуба, как уже было сказано выше, они написали много позитива: "ПСВ полностью проиграл середину поля, а все из-за очень классного и агрессивного футбола от украинцев. Они показали себя с наилучшей стороны, но и покритиковать ПСВ также надо, не в последнюю очередь из-за слабости соперника Шахтер проявил себя именно так".

В отличие от De Telegraaaf, здесь переломным моментом считают именно красную карточку, которую получил Педриньо: "Да, замены от Боша сработали, но это все не было бы так эффективно, если бы не красная карточка, которая заставила Шахтер забыть о контратаках и забиться к собственным воротам. Только в тот момент ПСВ показал себя во всей красе. Три гола за 8 минут — это все равно фантастика и героизм, однако вопрос в том, почему пришлось вот так вытягивать победу, почему произошел такой провал в первом тайме? За восемь минут произошло беспрецедентное чудо, настоящее чудо. За это можно и порадоваться".

Портал Vi.nl вышло с заголовком "Мастерский камбэк ПСВ: невероятный Пепи отмечается и в Лиге Чемпионов". Много текста о неделе нидерландских камбэков в Лиге Чемпионов и здесь уже куда меньше критики в сторону команды Боша. Кажется, итоговая победа заставила их забыть обо всех проблемах, происходивших во время этого матча.

"Шахтер оказался непростым соперником, несмотря на ожидания", — говорят в материале, явно намекая на то, что они не ожидали увидеть такой борьбы со стороны донецкого клуба. "Мало того, что они пережили неплохое давление от ПСВ в начале встречи, так они еще и нашли как на него ответить собственными атаками и голами. Гол Сикана изменил ход встречи и сбил весь настрой хозяев поля. После этого ПСВ начали больше ошибаться и неряшливо пасовать".

По поводу переломного момента, то он очевиден, красная карточка Педро Энрике: "Во втором тайме ПСВ начал собирать волю в кулак, но получилось это сделать только после красной карточки, когда Педриньо жестко сфолил против Бакайоко. И даже здесь Шахтер удивил. Они отчаянно пытались удержать победный счет и долгое время у них получалось. Все отложилось только на концовку встречи".

"Волшебный вечер: ПСВ ликвидировал значительное отставание, начиная с 87-й минуты и теперь шагает к плей-офф раунда", — это заголовок с портала fcupdate.nl. И это едва ли не единственное издание, которое вообще не нашло чего сказать об игре донецкого "Шахтера". Там все исключительно об игре "ПСВ", о неудачной игре в первом, и замечательной игре во втором таймах.

Вообще сама статья получилась там максимально пресной. Ни слова о том, почему у "ПСВ" возникли проблемы", ни слова о Резнике или что-то такое. Здесь обсуждали только красную карточку, которая была справедливой и волшебных Тилльмана с Пепи, которые забивали голы на последних минутах. Поверьте, оно не стоит вашего внимания.

Так и подытожим обзор нидерландской прессы после этой игры. Какие-то издания активно ругали "ПСВ" за провал в этом матче, несмотря на камбэк. Другие же вообще решили не замечать плохое и концентрировались исключительно на позитиве. Но то, что большинство все же хвалили игру "Шахтера", от которого они подобного не ожидали – это факт. Вот только за комплименты очков не дают, поэтому команда Пушича едет домой с нулем.

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