«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября

Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»). Фото ХК «Рейнджерс»

«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 28 ноября. Игра состоится на крытой арене «PNC-арена» в городе Роли (штат Северная Каролина, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» набрали 31 очко в 21-м матче и занимают второе место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» располагается на пятой строчке на Востоке (у команды — 25 очков в 20-ти играх).

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