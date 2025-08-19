Падение Дюбуа, где Усик? Обновился рейтинг сильнейших супертяжей мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг в супертяжелом весе – главное изменение коснулось позиции чемпиона мира. Украинец Александр Усик в июле нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и завоевал титул IBF.

Дюбуа после болезненного поражения разместился на девятой позиции. Стоит отметить, что это место занимал боксер из ДР Конго Мартин Баколе, но он вылетел из десятки.

Первое место несколько месяцев подряд остается вакантным, второе занимает 41-летний британский боксер Дерек Чисора (36–13, 23 КО), который формально и возглавляет рейтинг IBF.

В пятерке сильнейших изменений не произошло – третьим идет представитель Нигерии Эфе Аджагба (20–1, 14 КО), который в последнем поединке неожиданно дал конкурентный бой Мартину Баколе – судьи зафиксировали ничью. Дальше разместились кубинец Франк Санчес (24–1, 17 КО) и британец Энтони Джошуа (28–4, 25 КО).

Рейтинг сильнейших боксеров мира в супертяжелом весе (по версии IBF):

В скобках указано место в предыдущей версии.

Вакантно (2) Дерек Чисора (Великобритания) (3) Эфе Аджагба (Нигерия) (4) Франк Санчес (Куба) (5) Энтони Джошуа (Великобритания) (6) Мойзес Итаума (Великобритания) (8) Майкл Хантер (США) (7) Ричард Торрес (США) (-) Даниель Дюбуа (Великобритания) (10) Джаред Андерсон (США)

