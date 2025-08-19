АПЛ. Лидс – Эвертон 1:0. Судьбу матча решил пенальти

Английская Премьер-лига, первый тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Лидс" в статусе победителя Чемпионшипа вернулся в АПЛ. Сегодня букмекеры именно его считали фаворитом в матче против Эвертона. "Павичи" этот прогноз подтвердили игрой и результатом.

Уже на самом старте опасно бил Пиру – Пикфорд парировал удар ногой. К концу первого тайма также острый выстрел нанес Ньонто, но не попал в створ. Преимущество "Лидса" к перерыву было очень ощутимым, но большого количества моментов хозяева не создали. Однако… "Эвертон" вообще ни разу не пробил по воротам соперника в противовес 12 ударов "павлинов".

После перерыва Ньонто имел сразу два шанса. Сначала он с дуги штрафной пытался обвести Пикфорда, но голкипер забрал мяч в руки. Впоследствии с острого угла попал в ворота, но из наружной части сетки.

"Эвертон" уже интереснее смотрелся в атаке. На 77-й минуте даже момент создал. Алькарас получил мяч справа в атаке и плотно пробил по воротам – Лукас Перри на месте. Этот шанс так и остался для гостей единственным в матче.

И по состоянию на 80 минуту статистика ударов в створ была 1:1. В итоге забить смогли только с пенальти. После удара и рикошета мяч попал в руку капитану “Эвертона” Тарковски. Даже после пересмотра пенальти арбитры приняли решение оставить предыдущее решение. Нмеча реализовал удар с точки выстрелом под стойку. Этот момент принес "Лидсу" три очка.

Виталий Миколенко пропускал сегодняшний матч из-за травмы, которую получил в товарищеском поединке 9 августа против "Ромы". До следующих встреч сборной Украины будет еще три матча в календаре "Эвертона". Восстановиться – мало, нужно и набрать форму. Сегодня на его позиции играл полузащитник Джеймс Гарнер.

Отметим также дебют вышедшего на поле Джека Грилиша на 71 минуте. Каши не наварил, но и ничем не запомнился.

“Лидс” удачно возвращается в АПЛ. Следующий вызов будет более серьезным, ведь во втором туре "павлинов" ждет "Арсенал". "Эвертон" же сыграет против "Брайтона".

"Лидс Юнайтед" – "Эвертон" 1:0

Гол: Нмеча 84 (пен.)

"Лидс": Лукас Перри – Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон – Штах, Ампаду (Груев 78) – Джеймс (Гаррисон 78), Танака (Лонгстофф 90+4), Ньонто (Ааронсон 67) – Пиру (Нмеча 78)

"Эвертон": Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Кин, Гарнер – Ироегбунам (Грилиш 71), Гуе – Алькарас (Барри 86), Дьюсбери-Холл, Ндиае – Бету

Предупреждения: Ироегбунам 56, Алькарас 63

