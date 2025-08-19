Швырнул ракетку и пытался разбить керамическую бутылку: “нейтральный” Медведев распсиховался на корте после сенсационного поражения (ВИДЕО)

14-й номер рейтинга АТР Даниил Медведев в очередной раз проявил свою несдержанность на корте



В четвертьфинале турнира АТР 500 в Вашингтоне Медведев встречался с “лаки лузером” Корентеном Муте (№59 АТР) и потерпел поражение – 6:1, 4:6, 4:6. После проигрыша последнего гейма на своей подаче Медведев вышвырнул ракетку в сторону трибун, а затем пытался разбить керамическую бутылку для воды.

Экс-лидер рейтинга АТР Даниил Медведев, потерявший свои позиции в топ-10, не выигрывал титулы с мая 2023 года, проиграв в шести финалах подряд. В этом году он лишь на одном турнире сумел дойти до решающего матча (проиграл в Галле Александру Бублику).

Медведев не впервые в этом сезоне отмечается своим несдержанным поведением на корте: так на Australian Open он получил огромный штраф за разбитую камеру и неспортивное поведение, в Дубае обвинил судью в русофобии, и разбил свою ракетку после проигрыша в первом круге Уимблдона.

btu.org.ua