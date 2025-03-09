Сербия попала в группу к Италии, Португалия — к Бельгии на женском Евробаскете-2025

Чемпионат пройдет в июне в четырех странах, плей-офф примут Афины

Состоялась жеребьевка финальной части женского Евробаскета-2025, который пройдет в июне на территории четырех стран.

Сербия, чемпион континента 2021 года и обидчица сборной Украины в квалификации, попала в группу B, где сразится с командами Италии, Словении и Литвы. Португалия, еще одна команда, недавно противостоявшая Украине, угодила в квартет C во главе с действующими чемпионками Европы — сборной Бельгии.

Франция и Испания, сильнейшие европейские сборные в женском рейтинге ФИБА, были определены в группы, соответственно, A и D.

ЕВРОБАСКЕТ-2025. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

Группа А: Греция, Турция, Франция, Швейцария Группа В: Словения, Сербия, Италия, Литва Группа С: Бельгия, Чехия, Черногория, Португалия Группа D: Великобритания, Германия, Швеция, Испания

Напомним, сборная Украины под руководством Евгения Мурзина провела неудачную квалификацию на Евробаскет, выиграв два матча из шести (оба — у Северной Македонии) и заняв третье место в своей отборочной группе.

Групповой турнир Евробаскета-2025 пройдет с 18 по 22 июня в Пирее (Греция), Болонье (Италия), Брно (Чехия) и Гамбурге (Германия) — на каждый город по одной группе. Из каждого квартета по две лучшие команды выйдет в плей-офф (24 — 29 июня), который примет столица Греции — Афины.

Источник