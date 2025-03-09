Индиан-Уэллс. Элина Свитолина против Даниэль Коллинс в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в третьем круге турнира WTA 1000 в США. Матч против Даниэль Коллинс пройдет третьим запуском на Stadium 3 (ориентировочное начало в 23:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 09/03/2025): 491/262

Призовые за карьеру: $24,789,994



Дата рождения: 13/12/1993 (31 год)

Место рождения: Сент-Питерсбург, США

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2024 – Miami, Charleston; 2021 – Palermo, San Jose)

Высший рейтинг WTA: 7 (11/07/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 09/03/2025): 271/158

Призовые за карьеру: $9,262,795

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H2H: 0-2

2020 | Брисбен | WTA 500 | Хард | R1 | Коллинс 6:1, 6:1

2023 | Монреаль | WTA 1000 | Хард | R1 | Коллинс 6:2, 6:2

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

R2: Эшлин Крюгер (США) 6:1, 6:7(8), 6:3

Даниэль Коллинс

R1: BYE

R2: Хейли Баптист (США, Q) 5:7, 6:2, 6:4

История на турнире

Элина Свитолина – 16/10 | Для Свитолиной это одиннадцатое выступление в Индиан-Уэллс. В 2019 году украинка смогла дойти до полуфинала, в котором проиграла будущей чемпионке Бьянке Андрееску.

Даниэль Коллинс – 6/6 | Коллинс седьмой раз играет на соревнованиях в Калифорнии. В 2018 году американке удалось дойти до четвёртого раунда.

Выступления на харде (на 09/03/2025):

Элина Свитолина – 323/157 (7/4 в этом году)

Даниэль Коллинс – 110/75 (3/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,48. На победу Даниэль Коллинс предлагается коэффициент – 2,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)

Элина Свитолина – 6/4

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 2/2 | Доха – R2, Дубай – R2

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Даниэль Коллинс – 2/2

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/1 | Аделаида – R1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, В, П, В

Эшлин Крюгер – В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 58/33 | Свитолина проведет пятый матч против теннисистки из США в этом году. Она победила Кэролайн Доулхайд (Australian Open) и Эшлин Крюгер (Индиан-Уэллс) и потерпела поражения в поединках против Мэдисон Кис (Australian Open) и Джессики Пегулы (Доха).

Даниэль Коллинс – 8/8 | Коллинс выиграла в трёх предыдущих матчах против украинок, в том числе в этом году она обыграла Дарью Снигур на Открытом чемпионате Австралии.

• Элина Свитолина проведет 599-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 384 победы (64%).

• Даниэль Коллинс проведет свой 272-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 164 победы (60%).

• Элина Свитолина проведет 184-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 108 побед (59%).

• Даниэль Коллинс проведет свой 83-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 49 побед (59%).

Победительница этого матча получит 103 225 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.

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