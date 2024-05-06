Примера. Севилья де-факто выбивает из элиты Гранаду, вторая в сезоне победа Альмерии

Два очень разных матча от главных аутсайдеров сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Невероятно, но факт — вторая победа в сезоне для "Альмерии", которая уже официально вылетела в Сегунду.

Чоко Лосано забил единственный гол на "Вальекасе", воспользовавшись катастрофичным вбрасыванием мяча из аута от Пепа Чаваррии.

У "Райо" лучшим на поле был ветеран Фалькао, который впервые в сезоне вышел в старте, но его плотный удар отбил Масимиану; впрочем, как и попытку Альваро Гарсии — возможно, даже более сложную для голкипера.

Почему "Молнии" не сравняли? Во-первых, у многих важных игроков не пошла игра — например, у Паласона и Трехо. Во-вторых, после перерыва 38-летний Фалькао остановился, а другие форварды ничего не показали. Де Томас даже с пары метров переправить мяч в ворота не смог.

Ну, и шикарную игру вратаря Масимиану отмечаем — например, на последних секундах при штрафном от Бебе.

В таблице победа "Альмерии" позволила ей набрать 17 очков, но это все еще 20-я строчка. У "Райо Вальекано" — 16-е место и 34 балла.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" — "Альмерия" — 0:1

Гол: Лосано, 30

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью (Креспу, 80), Мумин, Лежен, Чаваррия — Альваро Гарсия (Бебе, 80), Валентин, Унаи Лопес (де Томас, 66), Паласон (де Фрутос, 59) — Фалькао (Нтека, 59), Трехо

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Сентельес — Эдгар Гонсалес (Мелеро, 83), Пенья — Баптистао (Посо, 72), Аррибас (Баба, 82), Эмбарба — Лосано (Суарес, 75)

Предупреждения: Фалькао, 26, Мумин, 82, Трехо, 90+1 — Пенья, 79, Монтес, 90+3

"Гранада" потеряла последние хоть немного реальные шансы спастись от вылета.

Как так вышло? Плохая реализация. В первом тайме гости создали 3-4 голевые ситуации, но даже выйдя втроем на одного защитника, "Насриды", а конкретно Бойе умудрились не забить.

Тем временем "Севилья" за весь первый тайм имела одну красивую атаку, и сразу ее реализовала — Акунья головой замкнул навес Хесуса Наваса.

Начало второго тайма — и снова идеальна атака "Нервиона", теперь уже от Окампоса и Эн-Несири. Марокканцу оставалось не промазать в пустые ворота — 2:0.

Никаким камбэком "Гранады" после этого не пахло. Наоборот, это "Севилья" пробовала забить еще, и по итогу Лукебакио это сделал после эффектного дриблинга.

В таблице успех "Нервиона" поднял его на 11-е место с 41 очком. У "Гранады" — 21 балл, 19-я позиция, и это еще не математический, но уже фактический вылет в Сегунду.

34-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" — "Гранада" — 3:0

Голы: Акунья, 11, Эн-Несири, 52, Лукебакио, 80

"Севилья": Нюланд — Навас, Баде, Рамос, Салас (Ньянзу. 74) — Окампос (Меджбри, 84), Сумаре (Жордан, 90), Агуме, Акунья — Эн-Несири (Велис, 84), Ламела (Лукебакио, 74)

"Гранада": Баталья — Мендес, Рубио, Микель, Нева — Пеллистри (Корбяну, 87), Серхио Руис (Онгла, 62), Гумбау (Вильяр, 77), Юзвяк — Бойе (Мелендо, 77), Аресо (Узуни, 62)

Предупреждения: Окампос, 72, Баде, 90+3 — Серхио Руис, 38, Рубио, 54

www.ua-football.com