Хельмут Марко: Максу уже можно думать о титуле

Одержав победу в Шанхае, Макс Ферстаппен до 25 очков увеличил преимущество в личном зачёте над Серхио Пересом и до 34 очков над Шарлем Леклером. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что Макс уже может начинать задумываться о титуле по итогам сезона.

«Гонка в Шанхае получилась несколько нервной, поскольку она дважды прерывалась автомобилем безопасности, – рассказал Марко в эфире немецкого Sky. – Нам пришлось понервничать, когда за два круга до финиша Макс проехал по обломкам, но всё обошлось.

Мы стали свидетелями ещё одной уверенной победы Ферстаппена. Команда тоже хорошо выступила, хотя Серхио Перес был недоволен выездами автомобиля безопасности. Для него второе место было возможным.

Я считаю, что у нас отличная машина, а Макс пилотирует безупречно. На каждом этапе он уверенно контролирует ход гонки и бережно работает с шинами. Думаю, мы уже можем начинать думать о титуле по итогам сезона.

Макс – один из величайших гонщиков в истории. В этом году ему исполнится только 27 лет, поэтому у него всё ещё впереди».

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