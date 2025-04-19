Фернандо Алонсо: В квалификации нам потребуется удача

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл показали пятнадцатое и восемнадцатое время во второй тренировке Гран При Саудовской Аравии. Гонщики Aston Martin отметили, что машине не хватает скорости, поэтому команду ждёт сложная квалификация.

Фернандо Алонсо (15-й): «Сегодня удалось проехать несколько чистых кругов, но всё выглядит так, что темп несколько ниже, чем нам хотелось бы.

В квалификации предстоит много внимания уделять работе с трафиком, и нам точно потребуется удача. Команда изучит собранные данные, и, надеюсь, в субботу машина будет быстрее. Приложим все усилия, чтобы побороться за первую десятку».

Лэнс Стролл (18-й): «Сегодня мы выглядели не очень конкурентоспособными, но посмотрим, какие выводы удастся сделать, изучив собранные данные. Команда поработает ночью, чтобы прибавить в субботу.

Условия на трассе сложные, и нам будет непросто сложить вместе все составляющие в квалификации. Но мы продолжим много работать и приложим для этого все усилия».

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