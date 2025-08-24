Расселла вдохновляют Шумахер, Алонсо и Джокович

Гонщики McLaren в этом году выиграли 13 Гран При из четырнадцати уже состоявшихся, и только в Канаде на вершину подиума поднялся Джордж Расселл. Ныне он – лидер заводской команды Mercedes и, как положено лидеру, выступает очень стабильно, в подавляющем большинстве случаев финиширует в первой пятёрке, а когда всё складывается удачно, и машина не подводит, то поднимается на подиум. Начиная с Австралии он делал это уже шесть раз.

Поэтому в личном зачёте чемпионата мира Джордж уступает только Оскару Пиастри, Ландо Норрису и Максу Ферстаппену, занимая 4-е место. Разумеется, это его не устраивает, ведь он мечтает о титуле, но понимает, что пока реализацию таких устремлений придётся отложить до лучших времён.

Принимая участие в программе подкаста Untapped, Джордж вновь говорил о тех спортсменах, кого считает своими героями – это Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и знаменитый теннисист Новак Джокович.

«Разговор, который у меня однажды состоялся с Джоковичем, открыл мне глаза на многое, – поделился Расселл. – Он тогда мне рассказал, что когда ему было 20 с чем-то лет, ему казалось, что он может себе позволить провести один день без тренировок в зале или на корте, и это на его форме не скажется.

Но он всё-таки этого не делал, а теперь благодарен самому себе, что не поддавался соблазну, поскольку считает, что именно усилия, которые он приложил в том возрасте, позволяют ему продолжать играть на столь высоком уровне до сих пор, хотя ему уже ближе к сорока».

Хотя Джордж считает, что уровень физических нагрузок в Формуле 1 меньше, чем в теннисе, но но они тоже весьма велики, поэтому необходимо уделять максимум внимания тренировкам: «Я хочу продолжать гоняться в чемпионате мира и когда мне будет 40. Когда я вижу, на что способен Алонсо в свои 44 года, это меня вдохновляет. Я вижу, как он работает, и это заставляет меня поверить, что я тоже так смогу.

Михаэль Шумахер выиграл свой первый титул вместе с Ferrari, когда ему было 27 лет (в 2000-м, и это было его третье по счёту подобное достижение, а первые два чемпионата он выиграл с Benetton). Мне сейчас 27. Шумахер и Ferrari стали символом доминирования в Формуле 1, но всё-таки первый титул за рулём Ferrari он завоевал уже после 30-ти, и этот интересный факт меня обнадёживает».

Источник