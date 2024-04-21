Левый берег сыграл вничью с Эпицентром, Чернигов минимально одолел Металлист: результаты матчей Первой лиги

В воскресенье, 21 апреля, состоялись три матча второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.
В частности, Левый берег сыграл вничью с Эпицентром в «Чемпионской» группе, а в группе «Выбывание» Чернигов минимально одолел Металлист.
Чемпионат Украины — Первая лига 5 тур, 21 апреля «Чемпионская» группа
Эпицентр — Левый берег 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 59 Кристин, 1:1 — 75 Литовченко
Нива Бузова — Виктория 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 39 Вечерко, 2:0 — 81 Некто
Группа «Выбывание»:
Чернигов — Металлист 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 — 21 Сахно, 1:1 — 34 Рязанцев, 2:1 — 57 Федосов
Красная карта : 90+2 Бусько
Также сегодня состоится еще 1 матч группы выбывания Первой лиги Украины:
Прямая трансляция поединка доступна на YouTube-канале ПФЛ.
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