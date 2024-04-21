Левый берег сыграл вничью с Эпицентром, Чернигов минимально одолел Металлист: результаты матчей Первой лиги

В воскресенье, 21 апреля, состоялись три матча второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.

В частности, Левый берег сыграл вничью с Эпицентром в «Чемпионской» группе, а в группе «Выбывание» Чернигов минимально одолел Металлист.

Чемпионат Украины — Первая лига 5 тур, 21 апреля «Чемпионская» группа

Эпицентр — Левый берег 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — 59 Кристин, 1:1 — 75 Литовченко

Нива Бузова — Виктория 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 39 Вечерко, 2:0 — 81 Некто

Группа «Выбывание»:

Чернигов — Металлист 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 21 Сахно, 1:1 — 34 Рязанцев, 2:1 — 57 Федосов

Красная карта : 90+2 Бусько

Также сегодня состоится еще 1 матч группы выбывания Первой лиги Украины:

14:15 Кремень — Нива Тернополь

Прямая трансляция поединка доступна на YouTube-канале ПФЛ.

Накануне Ингулец одержал важную победу над Карпатами, а Буковина с покером Василия Палагнюка. /p>

Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпионская»: календарь матчей, турнирная таблица

Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Выбывание»: календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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