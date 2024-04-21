Команда Alpine оштрафована на 10 тысяч евро

Стюарды Гран При Китая оштрафовали команду Alpine на 10 тысяч евро за опасный инцидент во время пит-стопа Пьера Гасли.

Рассмотрев обстоятельства произошедшего, стюарды восстановили цепочку событий. Заднее правое колесо не было закреплено, а электронная система, которая должна контролировать правильность установки колёс, не зафиксировала проблему. Механик, включающий гонщику размещающий зелёный свет на начало движения, дал сигнал, и Гасли тронулся с места.

Как только команда обнаружила проблему, она подала сигнал об остановке, и гонщик его сразу выполнил, но один из механиков команд был задет, упал и получил небольшие повреждения. Тем не менее, он продолжил выполнять свои обязанности во время гонки.

Стюарды отдельно уточнили, что в произошедшем нет вины Пьера Гасли, а ответственность полностью лежит на команде.

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