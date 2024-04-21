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Автоспорт

Команда Alpine оштрафована на 10 тысяч евро

Команда Alpine оштрафована на 10 тысяч евро

Стюарды Гран При Китая оштрафовали команду Alpine на 10 тысяч евро за опасный инцидент во время пит-стопа Пьера Гасли.

Рассмотрев обстоятельства произошедшего, стюарды восстановили цепочку событий. Заднее правое колесо не было закреплено, а электронная система, которая должна контролировать правильность установки колёс, не зафиксировала проблему. Механик, включающий гонщику размещающий зелёный свет на начало движения, дал сигнал, и Гасли тронулся с места.

Как только команда обнаружила проблему, она подала сигнал об остановке, и гонщик его сразу выполнил, но один из механиков команд был задет, упал и получил небольшие повреждения. Тем не менее, он продолжил выполнять свои обязанности во время гонки.

Стюарды отдельно уточнили, что в произошедшем нет вины Пьера Гасли, а ответственность полностью лежит на команде.

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