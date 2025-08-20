В Cadillac уже подписали контракт с Боттасом?

По информации RacingNews365, команда Cadillac F1 уже подписала контракт с Валттери Боттасом на сезон 2026 года и объявит об этом на следующей неделе.

В Cadillac планируют во второй половине года провести несколько тестов с использованием машин Ferrari прошлых лет, чтобы лучше подготовить персонал к дебютному сезону. Будет логично, если эти тесты проведёт кто-то из основных пилотов команды, опыт Валттери Боттаса здесь может помочь, что объясняет и относительно раннее подписание контракта.

Сейчас у Валттери действующий контракт резервного пилота Mercedes, но вряд ли Тото Вольфф станет возражать против его досрочного завершения, если финн получит более выгодное предложение.

