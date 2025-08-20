Монтеррей. Томлянович отыграла матчболы в стартовом противостоянии, Ружич во второй раз победила соперницу из топ-50

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 в Мексике



Монтеррей, Мексика • 18-23 августа • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Линда Носкова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алиша Паркс (США) – Кристина Букша (Испания, Q) 6:2, 6:1

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Виктория Родригес (Мексика, WC) 6:0, 6:3

Лейла Фернандес (Канада, 7) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:3, 7:5

Камилла Рахимова (-) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 7:5

Донна Векич (Хорватия) – Мария Саккари (Греция, WC) 6:2, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 5) – Анна Блинкова (-) 6:4, 6:3

Антония Ружич (Хорватия, Q) – Анастасия Павлюченкова (-, 8) 7:6(4), 6:1

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Леолия Жанжан (Франция, Q) 6:3, 6:4

Мари Боузкова (Чехия) – Зейнеп Сёнмез (Турция) 3:6, 6:2, 6:4

Линда Носкова (Чехия, 6) – Лулу Сунь (Новая Зеландия, Q) 7:6(2), 7:6(7)

Татьяна Мария (Германия) – Анна Бондар (Венгрия) 7:6(5), 7:5

Айла Томлянович (Австралия, WC) – Рената Сарасуа (Мексика) 4:6, 6:3, 7:6(1)

Антония Ружич (№89 WTA) записала в свой актив вторую победу над теннисисткой из топ-50. В прошлом месяце хорватка была сильнее Анастасии Потаповой в Монреале.

Айла Томлянович отыграла два матчбола соперницы в решающем сете перед тай-брейком.

Фото: Getty Images.

