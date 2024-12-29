Обновился рейтинг WBO. Какие места занимают украинские боксеры?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинги во всех весовых категориях – изменения коснулись и украинских боксеров, которые улучшили свои позиции.

Представитель первого среднего веса (до 69,9 кг) Сергей Богачук (25–2, 24 КО) поднялся на восьмое место – ранее украинец пребывал на 14-й позиции.

В последнем поединке украинский боксер одолел британца Ишмаэля Дэвиса. Бой состоялся 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Богачук уверенно контролировал ситуацию в ринге, полностью владел инициативой и заставил соперника отказаться от продолжения поединка после шестого раунда (RTD 6).

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) продолжает приближаться к чемпиону дивизиона – поднялся с третьего места на второе.

Хегай последний раз выходил на ринг 10 августа этого года, когда одолел представителя Колумбии Бельмара Пресиадо (22–8–1, 15 КО). Оппонент отказался продолжать бой после девятого раунда (RTD 9).

sport.ua