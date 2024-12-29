Сайнc-старший: Для победы в Дакаре нужна хорошая тактика

Карлос Сайнс-старший готовится в пятый раз выиграть легендарный ралли-рейд «Дакар», маршрут которого вновь пройдёт по территории Саудовской Аравии с 3 по 17 января. Участникам супер-марафона предстоит преодолеть 7759 км по горам, по пустыням, покрытым дюнами, и их ждут самые разнообразные испытания, для преодоления которых требуется не только умение пилотировать гоночные внедорожники по пересечённой местности.

Конечно, Сайнс-старший – опытнейший профессионал, двукратный чемпион мира по ралли, и «Дакар» ему покорялся четыре раза – в 2010-м, 2018-м, 2020-м и 2024 гг. Но отцу гонщика Формулы 1 уже 62 года, и он признаёт, что в этом возрасте ему приходится вносить определённые коррективы в программу тренировок.

«Разумеется, с возрастом мне приходится адаптировать программу тренировок, – цитирует Сайнса американское издание Racer. – Я работаю с командой профессионалов, а они отлично меня знают. Реальность в том, что я намного больше занимаюсь физической подготовкой, чем в те годы, когда был моложе. Сейчас я больше времени посвящаю аэробике – я всегда говорю, что предпочитаю переносить все эти страдания дома, зато мне будет не так тяжело в Дакаре».

«Дакар-2024» Сайнсу и его штурману, Лукасу Крузу, удалось выиграть без единой победы на этапах, и Карлос объяснил, что это стало возможным благодаря опыту и грамотной тактике: «Чтобы победить в Дакаре, вам необходима хорошая тактика, и к тому же вы должны быть быстрее остальных. Ралли-рейд 2024 года сложился для нас удачно. 48-часовой этап, (т.н. Chrono) был стратегически важным. Мы решили его начать не в группе лидеров, поэтому в предыдущий день намеренно потеряли какое-то время.

Поэтому у нас была хорошая стартовая позиция, и мы выиграли первую часть этого 48-часового этапа. На его второй части мы застряли в дюнах и потеряли несколько минут. В итоге этап выиграл Себастьен Лёб, но мы были вторыми, проиграв ему не так уж много.

А вообще, конечно, пришлось непросто, было ещё немало трудных этапов, на которых нужно было ехать очень быстро. У нас с Себастьеном шла интересная борьба до предпоследнего этапа ралли-рейда.

Такой 48-часовой этап теперь стал очень важной частью «Дакара». В течение двух дней нужно ехать, не получая никакой технической помощи от вашей команды. Спать приходится в палатке посреди пустыни, и только от вашей скорости зависит, где вы заночуете, и кто ещё окажется рядом.

В 2025 году этот этап запланирован на очень ранней стадии ралли-рейда, фактически он пройдёт уже на второй день. Очень важно правильно его преодолеть, тем более у нас новая машина».

«Эль Матадор» и его штурман на этот раз впервые будут штурмовать «Дакар» на новейшем гоночном внедорожнике Ford Raptor T1+.

Опыт Сайнса-старшего позволяет ему давать советы организаторам ралли-рейда, и когда его спросили, какое правило, действующее на дистанции «Дакара», ему бы хотелось изменить, он ответил:

«Вероятно, порядок старта. Когда вы выступаете за заводскую команду, и на каком-то этапе у вас возникают проблемы, то, по-моему, может быть довольно опасно на следующий день стартовать в числе последних, потому что вам приходится обгонять очень много машин.

В дополнение к этому я бы перенастроил систему безопасности, подающую участнику ралли-рейда сигнал, что его будут обгонять: я бы увеличил дистанцию, когда подаётся такой сигнал, ещё на сто метров – это поможет избежать аварий».

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