Бывший владелец собственной команды Формулы 1 Эдди Джордан в подкасте Formula for Success высоко оценил дебют юного Оливера Бермана, но отметил, что современными машинами слишком легко управлять.

Эдди Джордан: «Оливер Берман – будущая мегазвезда. Но есть ещё шесть — восемь талантливых молодых гонщиков, которые тоже. ждут своего шанса.

Я уверен, Карлос сейчас лежит в постели, восстанавливаясь после операции, надеется поскорее поправиться, и говорит себе: «Лучше поскорее разобраться с контрактом на 25-й, поскольку много сильных молодых парней наступают нам на пятки».

Успешное выступление Бермана говорит ещё и о том, что современные машины Формулы 1 слишком легки в управлении по сравнению с теми, что были раньше. Это показательно, когда гонщик после одной тренировки без проблем проезжает квалификацию и гонку на такой сложной трассе, как Джидда. Финишировать перед Льюисом и Ландо в дебютном Гран При – это было отличное зрелище».

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