Джонатан Уитли раньше приступит к работе в Sauber

Летом прошлого года было официально объявлено о переходе спортивного директора Red Bull Racing Джонатана Уитли в Sauber. В июле 2025-го британский специалист должен был занять пост руководителя Sauber, однако произойдёт это раньше, поскольку двум командам удалось прийти к соглашению.

Обязательный отпуск для Уитли, который ещё в декабре приезжал на Гран При Абу-Даби вместе с Red Bull Racing, составит всего несколько месяцев. Пресс-атташе Sauber подтвердил изданию Racingnews365, что Уитли присоединится к команде 1 апреля 2025 года.

Таким образом, на Гран При Японии 4-6 апреля Джонатан Уитли впервые будет выполнять обязанности руководителя команды. На первых двух этапах сезона в Мельбурне и Шанхае руководить Sauber будет Маттиа Бинотто.

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