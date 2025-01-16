УОРРЕН: «Знаете, что сказал мне Усик на выходных? Он будет драться с...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что Александр Усик на прошлых выходных назвал ему своего следующего соперника.

«Александр сказал мне на прошлых выходных, что он будет драться с победителем поединка Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте», – сказал Уоррен.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua