Определился транслятор матча Босния и Герцеговина.

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Матч Босния и Герцеговина — Украина, который состоится в рамках полуфинала плей-офф квалификации чемпионата Европы, в прямом эфире будут транслировать медиасервис MEGOGO и Общественное.

Об этом сообщили в пресс-службе. медиасервиса.

MEGOGO, являющийся официальным вещателем отборочного цикла Евро-2024, будет показывать матч в интернете эксклюзивно на собственном канале «MEGOGO Футбол Первый», в разделе «Спорт» и на специальном поп-ап канале,&rsquo ;появится на сервисе в день происшествия. Просмотр будет доступен по подпискам «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная». кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Игра между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится в четверг, 21 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.

В случае благоприятного результата, подопечные Реброва определят обладателя путевки в финальную часть Евро с победителем пары Израиль – Исландия. Финал запланирован на 26 марта.

Также на MEGOGO будет доступна предматчевая студия, которая начнется в 20:20.

* Трансляция местных телеканалов Общественного Вещания на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

champion.com.ua