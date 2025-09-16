Челси дозаявил одного из летних новичков команды на Лигу чемпионов

Лондонский "Челси" дозаявил одного из летних новичков команды на основной этап Лиги чемпионов.

На официальном сайте "синих" сообщается о том, что Факундо Буонанотте добавлен в состав команды Энцо Марески вместо Дариу Эссугу, который на прошлой неделе перенес операцию из-за травмы бедра.

Регламент самого престижного еврокубкового турнира позволяет подобные изменения благодаря новому правилу УЕФА.

Напомним, что летом этого года "Челси" арендовал 20-летнего Факундо Буонанотте из "Брайтона" за 2 миллиона фунтов стерлингов, однако у лондонцев есть право первоочередного выкупа аргентинца следующим летом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Уже в среду, 17 сентября, Буонанотте может дебютировать за "Челси" в Лиге чемпионов. Его команда сыграет в первом туре основного этапа этого турнира с мюнхенской "Баварией".

www.ua-football.com