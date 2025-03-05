ИТАУМА – о словах Усика: «Когда я такое слышу, то не обращаю внимания»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, отреагировал на похвалу от Александра Усика.

«Когда я такое слышу, то стараюсь не обращать на это внимания. Но такие слова от Александра Усика привлекают внимание. Усик достиг всего, что возможно в боксе. Его слова очень важны для меня, я ценю Усика и являюсь его фанатом. Его похвала много значит для меня», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua