Колишня зірка Суперліги показала, як нахабно на ній фолять у чемпіонаті Румунії

Колишній гравець львівської «Політехніки» Джакор Нельсон у власних інста-сторіз поділився фрагментом з матчу чемпіонату Румунії. Епізод відбувся 29 березня у грі між його «Галацом» та «Плоєшті».

Наприкінці четвертої десятихвилинки опоненти вирішили зірвати атаку за участі ексгравця ЧУ фолом. Тож американець Реджинальд Джонсон навмисно порушував правила на Джакорі Нельсоні, але зробив він це максимально неприховано:

Команда Джакора програла у тому матчі з рахунком 89:103. Наш старий знайомий, який розпочинав цей сезон у Львові, набрав вісім очок, чотири підбирання та п’ять передач за 32 хвилини.

Фото: ФБУ

Відео: frbaschet.ro

ua.tribuna.com