Канселу: Пепе говорил мне, что я — игрок для Реала

Жоау вспомнил разговор с соотечественником

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Правый защитник "Барселоны" Жоау Канселу вспомнил фрагмент со своего давнего разговора с бывшим игроком мадридского "Реала" Пепе, который ныне выступает в составе "Порту".

"Однажды Пепе сказал, что я — игрок для "Реала", но я ответил, что являюсь игроком для "Барселоны". Я нахожусь там, где всегда хотел быть. Это мой самый любимый клуб после "Бенфики", — цитирует португальца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Канселу играет за "Барселону" в рамках арендного соглашения, права на игрока принадлежат "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что Жоао хочет провести ещё один сезон в стане "сине-гранатовых", но "Сити" намерен продать 29-летнего латераля за 40 миллионов евро. "Барселона" отказывается платить такую сумму.

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