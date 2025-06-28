Ярослав Михалушко – Меритон Каракша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ярослав Михалушко – Меритон Каракша

28 июня состоится во Львовском цирке состоится благотворительный вечер бокса от промоутерской компании Global Ukrainian Promotions.

Главным событием шоу станет бой за титул WBC Francophone в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретятся непобежденный украинец Ярослав Михалушко (10–0, 9 КО) и представитель Албании Меритон Каракша (33–9–4, 11 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Трансляция шоу во Львове начнется в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа MEGOGO. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.

Ярослав Михалушко – Меритон Каракша. Смотреть онлайн LIVE

Постер вечера бокса от компании Global Ukrainian Promotions

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