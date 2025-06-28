В McLaren модернизируют машину, чтобы помочь Норрису

Команда McLaren представила в Австрии ряд усовершенствований, затронувших аэродинамику передней части машины, но также в довольно обтекаемых формулировках сообщила об изменениях в задней части шасси, направленных на оптимизацию механических настроек.

По словам Нила Хоулди, технического директора, отвечающего за шасси, одна из основных задач, которые решали инженеры McLaren, разрабатывая этот комплекс обновлений, состояла в том, чтобы помочь Ландо Норрису более уверенно пилотировать MCL39.

Британский гонщик не раз признавал, что ему не вполне комфортно за рулём, поэтому ему сложно в полной мере использовать потенциал машины. При этом у Оскара Пиастри, его напарника, это получалось, австралиец ни на что особо не жаловался, продолжал набирать очки и после десяти этапов лидирует в личном зачёте чемпионата.

Однако изменения, которые внесены в машину на этой стадии сезона, были подготовлены в основном на основе пожеланий Норриса.

«Разумеется, на совещаниях с участием Ландо мы получаем намного более детальную информацию, – рассказал Хоулди. – Полагаю, нам удалось понять, что именно ему нужно от машины, и некоторые усовершенствования подготовлены нами именно с учётом его комментариев.

Вполне ожидаемо, что мы стараемся понять запросы гонщиков и разрабатывать новинки, которые их устраивают, но я думаю, что мы неплохо разобрались в том, чего Ландо хочет добиться от машины, и смогли внести небольшие улучшения в ряд областей. Это поможет ему в предстоящих гонках, в том числе будет способствовать его прогрессу.

Речь о том, чтобы он мог лучше чувствовать, как работает резина в предельных режимах. Поэтому мы лишь внесли ряд небольших изменений в кинематику работы подвески, понимая, что это позволит добиться улучшений.

У такого рода изменений есть и определённые негативные стороны, именно поэтому мы не хотели вносить их в конструкцию на старте сезона. Но по ходу его первой части у нас появилась уверенность, что на самом деле проблем не будет, поэтому мы смогли внедрить эти доработки, не тревожась о последствиях. Хуже не будет, должно быть только лучше».

Хоулди также подчеркнул, что все новые компоненты есть и в распоряжении Пиастри, однако австралийский гонщик может отказаться от их применения в пользу прежней конфигурации шасси, если не почувствует, что они не обеспечивают какое-то преимущество.

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