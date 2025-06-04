Вассёр: Предпочитаю быть на 2-м месте, чем на 4-м или 5-м

В Барселоне оба гонщика Ferrari заработали очки, при этом Шарль Леклер, хотя и стартовал седьмым, смог подняться на подиум, а Льюис Хэмилтон финишировал шестым. Т.е. на одну позицию хуже, чем стартовал, и после Гран При Испании заявил, что это была его худшая гонка.

Но у Леклера в гонке было тактическое преимущество перед напарником, поскольку он располагал двумя новыми комплектами резины Medium, а также относительно свежим комплектом мягких шин, на которых проехал всего пару кругов.

Хэмилтон же во время квалификации израсходовал больше комплектов такой резины, но его сложности усугублялись тем, что с Ferrari №44 была некая проблема.

Поэтому Фредерик Вассёр не склонен драматизировать и считает, что Скудерия всё-таки прогрессирует, ведь в Кубке конструкторов она уже опередила Mercedes.

«Я предпочитаю быть на втором месте, чем на 4-м или 5-м, – цитирует руководителя итальянской команды официальный сайт чемпионата. – Честно говоря, если помните, то после Гран При Китая, где нас дисквалифицировали, мы были позади Mercedes и Red Bull на 50 или 60 очков (Вассёр преувеличивает, на самом деле на 40 и 19 соответственно), а теперь опережаем обе эти команды.

Думаю, на последних четырёх или пяти этапах мы достойно справляемся с делом. Но при этом надо помнить: мы выступаем в Формуле 1, чтобы выигрывать гонки, и не хотим оставаться вторыми. Это значит, что мы должны нацелиться на борьбу с McLaren. Я говорю не о чемпионате, а о конкретных гонках. Полагаю, на первых 40 кругах Гран При Испании мы не так уж сильно уступали им в темпе».

После финиша было много разговоров об инциденте на рестарте, когда Леклер опередил Макса Ферстаппена, но между их машинами произошёл контакт. Стюарды не стали применять к гонщику Ferrari какие-либо санкции, и Вассёр согласен с таким решением:

«Я даже не заметил, что там был какой-то инцидент, если честно, но потом вместе со Sky Sport мы пытались разглядеть, каким было положение руля на прямой (на машине Шарля), и оно было в нулевой точке. Так что это даже не инцидент. Но я могу понять, что в Red Bull расстроены после того, как сложились последние круги гонки, однако к Шарлю это не имеет никакого отношения».

За девять первых этапов сезона Леклер уже трижды поднимался на подиум, тогда как лучшим результатом, которого добивался Хэмилтон по воскресеньям, остаётся 4-е место в Гран При Эмилии-Романьи. Но также на его счету старт с поула и победа в спринте в Китае.

Хотя Ferrari опережает Mercedes в командном зачёте на шесть очков, лидерам чемпионата она уступает уже 197, и учитывая, что у McLaren по-прежнему явное преимущество в скорости, отыграть такое отставание крайне сложно. Понятно, почему Вассёр отказывается говорить о перспективах борьбы за Кубок конструкторов, тем более что впереди ещё так много гонок.

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