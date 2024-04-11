«Это был лучший момент в моей карьере». Защитник Ноттингем Форест вспомнил об аренде в Марселе

Игрок поделился своими воспоминаниями
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В ближайшие недели защитник "Ноттингем Форест" Нуну Тавареш вернется к игре после травмы.
В интервью L'Équipe игрок вспомнил о времени, которое провел в марсельском "Олимпике".
"Это был лучший момент в моей карьере. Я получил интересную статистику. Во Франции футбол быстрее, чем в Португалии. Он не такой конкурентный, как Премьер-лига, но мне очень понравился французский футбол за его интенсивность".
Нуну выступал за французский клуб на правах аренды в сезоне 2022/23.
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